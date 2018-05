Wanderungen im Naturpark

„Die geheimnisvollen 13“ heißt die Sonntagsreihe des Natur- und Geoparks Vulkaneifel, bei der jeweils eines von zwölf Eifelmaaren im Rahmen einer geführten Wanderung besucht wird – Nummer 13 ist der Kratersee Windsborn.

Zum Immerather Maar geht es am Sonntag, 27. Mai, mit Gästeführer Alfred Graff. Treffpunkt ist um 11 Uhr oberhalb von Immerath an der Dreifaltigkeitskapelle an der L 16, Nähe Abzweig K 23. Die Teilnahme an der 1,5-stündigen Wanderung kostet 5 Euro, Kinder bis zwölf Jahre sind frei.

Diese Veranstaltung ist Teil des bundesweiten Naturpark-Wandertags, der zeitgleich in vielen Naturparken Deutschlands stattfindet.

Ein weiteres Angebot an diesem Tag sind „Geschichten vom Kampf der Elemente und aus dem Leben der Menschen“. Treffpunkt zur knapp achtstündigen Exkursion mit Marita Mosebach-Amrhein ist um 8.30 Uhr am Prümer Konvikt (Parkplatz Hintereingang) oder um 9 Uhr in Weißenseifen. Die Teilnahme kostet 14 Euro, gegebenfalls ist für die Besichtung der Birresborner Eishöhlen ein Zuschlag zu zahlen.

