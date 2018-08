Zwei Vereine feiern Jubiläum

Zwei Üdersdorfer Vereine mit langer Tradition laden zu einer gemeinsamen Festveranstaltung ein: Der Katholische Handwerkerverein St. Josef feiert sein 110-jähriges, der Musikverein (Foto) sein 60-jähriges Bestehen.

Zum Auftakt gibt es am Samstag, 18. August, um 21 Uhr in der Mehrzweckhalle einen Schlagerabend mit der Gerd Blume Show. Der Eintritt kostet 8 Euro. Der Festgottesdienst am Sonntag, 19. August, beginnt um 10.30 Uhr. Anschließend öffnet der Handwerkermarkt vor der Mehrzweckhalle. Zu Frühschoppen, Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen spielen die Musikvereine aus Wallenborn, Neunkirchen, Mehren und Darscheid. Mitgliederehrungen sind gegen 15.45 Uhr geplant. ⇥(red)/Foto: Musikverein Üdersdorf