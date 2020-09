Freizeit : Wandern auf der Traumschleife „Schillinger Panoramaweg

Die Fatima- Kapelle liegt am Ortsausgang von Schillingen im nahen Wald gelegen. Foto: Axel Munsteiner

Schillingen (red) In der Wandersaison 2020 bietet das Hochwald-Ferienland wieder geführte Wanderungen auf seinen Traumschleifen an. Am Sonntag, 13. September, findet die Wanderung auf der Traumschleife „Schillinger Panoramaweg“ statt.

Der rund um Schillingen führende Weg bietet herrliche Aussichten auf die beiden höchsten Bergrücken des Hochwaldes. Der Schillinger Waldweiher und der Stausee Kell bilden weitere Höhepunkte an der Strecke. Ortsbürgermeister Markus Franzen wird die Wandergruppe über die knapp 16 Kilometer lange Traumschleife durch die eindrucksvolle Landschaft des Hochwaldes führen.

Treffpunkt ist um 14 Uhr der Parkplatz an der Freizeitanlage in Schillingen. Die Teilnahme ist kostenlos. Aufgrund der aktuellen Situation ist eine Anmeldung unbedingt erforderlich, da nur eine begrenzte Zahl an Teilnehmern erlaubt ist. Anmeldungen können bis Freitag, 11. Septemer, 17 Uhr, in der Tourist-Information in Kell am See (Telefon 06589/1044) vorgenommen werden. Bei den Zusammenkünften am Start und am Ende der Wanderung muss eine Maske getragen werden. Während der Wanderung besteht keine Maskenpflicht.

Die Strecke ist nicht kinderwagengeeignet. Das Mitbringen von Hunden ist jedoch erlaubt.