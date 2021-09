Freizeit : Wandern neu entdeckt

Region Der Tag des Wanderns am 17. September soll Lust auf Bewegung in der Natur machen – Corona hat den Trend verstärkt.

Initiiert hat den Tag des Wanderns vor fünf Jahren der Deutsche Wanderverband. Normalerweise findet er am 14. Mai statt, wurde in diesem Jahr aber wie schon 2020 in den September verschoben. In Hillesheim lädt der örtliche Eifelverein am Freitag, 17. September, 18 Uhr, zu einer sechs Kilometer langen Abendwanderung ein. Treffpunkt ist an der Messehalle am Marktplatz in Hillesheim.Neben der Waldentwicklung auf den ehemaligen Heideflächen des Wiesbachtals werden alte und weitgehend unveränderte Buchenwälder vorgestellt. Weitere Themen der dreistündigen und mittelschweren Wanderung sind die Geologie des Mittleren und Oberen Buntsandsteins und der Naturschutz.