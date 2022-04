Freizeit : Wandern zu Riesling und Perser-Apfel

Mosel Weinwanderwochenende am 23. und 24. April: 30 Touren an Mosel und Saar.

Herrliche Ausblicke über das Saartal verspricht zum Beispiel der Dorf- und Kulturverein in Ockfen den Teilnehmern seiner Tour zum Naturdenkmal Bockstein. Weine der gleichnamigen Weinlage und ein Winzerpicknick bilden den kulinarischen Rahmen der Wanderung. Eine „Drei-Türme-Tour“ mit Weinprobe am Lebensturm in der Steillage Elzhofberg bietet das Weingut Friderichs in Ediger-Eller, während die Lehmer Razejunge die Wanderer auf dem Würzlaysteig auch über Fauna und Flora der Terrassenmosel bei Lehmen informieren werden. Den „Spuren des Perserapfels“, so wurde der Rote Weinbergspfirsich früher genannt, folgen die Wanderer bei einer Veranstaltung des Weingutes Schneiders-Moritz in Pommern. Auf schmalen Weinbergspfaden führt Thomas Föhr vom Weingut Benedict Loosen Erben in Ürzig die Gäste zu Sonnenuhr, Römerkelter und dem Leuchtpunkt der Artenvielfalt. In Fell berichtet Kultur- und Weinbotschafter Hans Jonas auf dem Panoramaweg „Wein & Stein“ über die Geschichte von Weinbau und Schieferbergbau im Feller Tal, während Christine Becker in Trier-Olewig mit einer Wanderung zu „Sieben Rebsorten begleitet von sieben Köstlichkeiten“ lockt. Jungen Wein aus alten Lagen präsentiert der Kultur- und Tourismusverein Detzem bei einer Tour durch die Maximiner Klosterlay. Kulinarische Belohnung winkt den Wanderern auch in Zell: Im Rahmen des Zeller Schwarze Katz-Festivals wird eine Genuss-Wanderung auf verschiedenen Routen und Klettersteigen mit mehreren Einkehrstationen in den Weinbergen geboten. Weitere Angebote gibt es in vielen weiteren Weinorten, unter anderem in Koblenz, Winningen, Kobern-Gondorf, Hatzenport, Pünderich, Lieser, Brauneberg, Trittenheim, Köwerich, Ensch, Mehring, Riol, Konz-Oberemmel, Wiltingen, Schoden und Serrig. Eine der Höhepunkte der Touren an der Mosel ist die „Königliche Weinlagen-Wanderung“ in Kröv mit Mosel-Weinkönigin Sarah Röhl und den Kröver Weinhoheiten sowie Winzermeister Otto Schnitzius am 23. April von 14 bis 18 Uhr. Die Wanderung führt durch die Kröver Weinlagen mit Verkostung eines Weines der jeweiligen Weinlage, dazu gibt es kleine „Schnausereien“.