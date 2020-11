Motor : Warum eigentlich nicht Flüssiggas?

Den Renault Captur gibt es jetzt auch in der Flüssiggas-Version. Foto: Jürgen C. Braun

TRIER Wir fuhren den Renault Captur TCe 100 LPG – Bivalenter Antrieb mit 101 PS starkem Dreizylinder.

In Zeiten der Verkehrswende geht es meist um hybridisierte Automobile, (Verbrennungsmotor plus E-Motor) oder um vollelektrische Batterie-Fahrzeuge. Darüber wird aber oft auch vergessen, dass es eine weitere Möglichkeit gibt, Umwelt schonender aber auch Geldbeutel schonender zu fahren. Autos mit Gasbetrieb nämlich. Wobei man zwischen Erdgas (CNG) und Flüssiggas (LPG) unterscheiden muss.

Während das Kürzel CNG für „Compressed natural Gas“ steht, bedeutet LPG „Liquified Petroleum Gas“. LPG ist ein bei der Benzinherstellung entstehendes, unter Druck verflüssigtes, Gasgemisch. Es wird in einen Tank mit 3,5 Millimeter starkem Stahl befüllt. Ein Druckventil sorgt dafür, dass der Tank aus Sicherheitsgründen nur zu 80 Prozent befüllt wird und dass bei einem eventuellen Crash das Gas kontrolliert abgelassen wird. Bedenken, wonach ein Fahrzeug mit Flüssiggas gefährlicher sei als ein herkömmlicher Benziner oder Diesel sind also unzutreffend.

Aber der alternative Kraftstoff hat natürlich auch seine weniger guten Seiten. So muss man – je nach Wohnsitz – immer noch nach der nächsten Flüssiggas-Tankstelle suchen und dafür Zeit und Entfernung mit einberechnen. Und wenn dann, wie in unserem Falle, die nächstgelegene Flüssiggas-Tankstelle 42 Kilometer entfernt war und wir dort mit einem Schild „momentan außer Betrieb“ konfrontiert wurden, dann macht das nicht so viel Spaß und man kommt auf den zusätzlichen Benzintank von 48 Litern an Bord als Kraftquelle zurück. Und das ist ja leider nicht der Sinn der Sache. Etwas mehr als 6200 LPG-Tankstellen soll es mittlerweile bei uns geben. Was nicht viel nützt, wenn man wie in unserem Falle hin und zurück 80 Kilometer verfährt und dann doch Benzin nachfüllen muss.