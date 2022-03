Morbach : „Wasser ist Leben“

Morbach Hungermarsch unterstützt Brunnenbau in Mali

(red) Auftakt zum 34. Ökumenischen Hungermarsch am Sonntag, 27. März, ist ein Gottesdienst um 9.30 Uhr in der Hunolsteiner Pfarrkirche. Weiter geht es nach Gutenthal, wo bei einer Teepause Spenden gesammelt werden, und über Rapperath nach Morbach. Dort gibt es eine Suppe im Pfarrheim St. Anna. Das Thema des Hungermarschs lautet „Wasser ist Leben“. Geplantes Projekt ist ein Trinkwasserbrunnen in Baye, Mali (Foto). Das 1200-Einwohner-Dorf hat nur einen verschmutzten Brunnen, der für Trinkwasser nicht verwendet werden kann. Infos unter www.mali-hilfe.de