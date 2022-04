Konzert : Weltklassik am Klavier

Nadejda Vlaeva Foto: Dimitri Damljanovic

Schweich (red) In der Reihe „Weltklassik am Klavier“ gastiert die Pianistin Nadejda Vlaeva am Sonntag, 1. Mai, um 17 Uhr in der Alten Synagoge Schweich. Auf dem Programm stehen Werke von Johann Sebastian Bach, Franz Liszt, Alexander Skrjabin und Robert Schumann.

