Motor : Wenn der kleine Berglöwe beißt

TRIER Im „Woch“-Fahrbericht das kompakte Ford Puma SUV mit Hybrid-unterstütztem 1.0-Liter Motor.

Den Kleinwagen Ford Puma, ein Coupé auf Fiesta-Basis, gibt es jetzt auch als SUV. Wir fuhren die Spitzenversion mit einem 48-Volt-Hybridsystem. Der kleine Akku speichert einen Teil der Energie, und setzt sie dann über den 16 PS starken Starter-Generator in Vortrieb um. Das kostet allerdings auch. Der hybridisierte Puma mit der 155-PS-Variante des 1.0-Dreizylinder-Benziners, ist um 1850 Euro teurer als das Basismodell und kommt auf 27.200 Euro.

Das kompakte SUV lehnt sich an die gängigen Formvorstellungen in diesem Segment an. Das heißt: Dominante Radhäuser sorgen für eine massive Erscheinung. Als Farben stehen serienmäßig das sogenannte „Blazer-Bau“ oder die aufpreispflichtigen Varianten in Dynamic-Blau Metallic oder Lucid-Rot Metallic, (800 oder 900 Euro teurer) zur Verfügung. Im Interieur dominiert ein 12,3-Zoll großes Display.