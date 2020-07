Vortrag : Wenn der Vater mit dem Sohne

Klausen Joey Kelly erzählt im Rahmen von „Kultur an der Wallfahrtskirche“ aus seinem abenteuerreichen Leben.

(red) Extremsportler und Musiker Joey Kelly schildert am Sonntag, 5. Juli, 19 Uhr, spannende und faszinierende Erlebnisse aus seinem abenteuerreichen Leben. Die Picknick-Veranstaltung findet auf dem Gelände des Bolzplatzes nahe der Wallfahrtskirche in Klausen statt. Der zweistündige Vortrag wird auf einer großen LED-Leinwand gezeigt. Joey Kelly erzählt über sein neuestes Abenteuer „Bulli Challenge – ohne Geld von Berlin nach Peking“, bei dem er mit seinem Sohn Luke und einem über 50 Jahre alten VW Bus in 27 Tagen 13 000 Kilometer zurückgelegt hat. Außerdem nimmt er die Zuschauer mit auf die Reise zu seinem „Wettlauf zum Südpol“ bei dem er in 10 Tagen 400 Kilometer bei –40 °C zurückgelegt hat, seinen „Deutschlandlauf“ bei dem er knapp 3000 Kilometer in weniger als 18 Tagen zurückgelegt hat, und gewährt private Einblicke hinter die Kulissen der Kelly Family. Karten unter www.ticket-regional.de/WallfahrtskircheKlausen