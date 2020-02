Kabarett : Wenn sich Mozart und Wolfgang Petry arrangieren

Foto: Konduettina

Wittlich Anlässlich des Internationalen Frauentages präsentiert die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft (GEW) Rheinland-Pfalz das Damentrio Konduettina mit seinem Programm „Oper für das Volk“ am Freitag, 6. März, 18.30 Uhr in der Kultur- und Tagungsstätte Synagoge in Wittlich.

In ihrem Programm „Oper für das Volk“ präsentieren sich die beiden ausgebildeten Sängerinnen Bettina Hackenspiel und Kerstin Kuschik sowie Martina Schmerr am Klavier als Frau Pfahl, Frau von Krudewitz und Frau Kühnhals, die kein Risiko scheuen, die „Oper fürs Volk“ zu retten. Brunhilde von Krudewitz und Carmen Kühnhals setzen Arien, Duette und wuchtige Männerchöre neu in Szene: So muss sich die Königin der Nacht mit Wolfgang Petry arrangieren, Mozarts Papageno und Papagena revoltieren gegen die Schuldenbremse und Wagners Pilgerchor offenbart Mordgelüste statt Gottesfurcht.