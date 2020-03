Unsere Vereine : Wer früh turnt, bewegt sich anders

Hermeskeil Beim Turnverein Hermeskeil 1911 spielt in allen Abteilungen die Jugend eine große Rolle. Sogar in Führungspositionen werden junge Leute eingesetzt.

In der Hermeskeiler Turnhalle ist Leben. 30 Kinder im Alter von vier bis acht Jahren befolgenden die Anweisungen von Übungsleiterin

Nicole Domdei. „Jetzt die Hände hoch, und drehen uns wie ein Grashalm im Wind“, sagt sie. „Und jetzt die rechte Hand zum rechten Fuß, und die linke Hand zum linken Fuß.“ Und die Kinder, die meisten sind Mädchen, folgen ihren Anweisungen, drehen und biegen sich so, wie es Domdei ihnen vormacht. Gleich geht es an die Turngeräte. Reck, Balken, Bock und Ringe sind schon aufgebaut. „Turnen ist unsere Vorzeigeabteilung“, sagt Alexandra Nolden, Jugendkoordinatorin des TV Hermeskeil 1911. Sie befasst sich mit allem, was im Verein mit Kindern und Jugendlichen zu tun hat. „Im Turngau Mosel-Saar sind wir dominierend“, sagt sie. Heute ist weniger Spiel als Wiederholen der Übungen bei den Jungen und Mädchen angesagt. Denn ein Wettkampf steht vor der Tür, mit 230 Kindern. „Davon sind 60 von uns“, sagt sie. Nolden selbst kommt eigentlich vom Reiten und vom Schwimmen. Doch als vor 13 Jahren die Übungsleiterin beim Eltern-Kind-Turnen aufgehört haben, hat die Mutter, die dort selbst mit ihrem Nachwuchs aktiv gewesen war, kurzerhand den Kurs übernommen. Heute leitet sie vier Gruppen für Kinder und Jugendliche zwischen vier und 15 Jahren sowie zwei Gruppen beim Eltern-Kind-Turnen. „Die Kinder kommen gerne, es boomt“, sagt sie. Durch eine spielerische Anleitung lernen die Kinder ihren Körper kennen. Körperspannung aufbauen, Gleichgewicht halten, Koordination, das alles wird beim Turnen geschult und bildet eine gute Basis für einen möglichen Wechsel hin zu anderen Sportarten. „Kinder, die im Kinderturnen waren, laufen anders und werfen anders. Sie haben motorische Vorteile gegenüber anderen Kindern“, hebt sie die Bedeutung des Kinderturnens hervor. Ab sechs Jahren beginnen die Kinder mit Leistungsturnen.