Vogelzählung : Wer zwitschert da in Parks und Gärten?

Berlin/Mainz Naturschutzbund ruft für das Himmelfahrtswochenende zur Vogelzählung auf - Veranstalter hoffen auf ähnlich hohe Beteiligung wie im Vorjahr mit 161 000 Teilnehmern.

„Die Stunde der Gartenvögel hatte in den vergangenen Jahren starke Zuwächse an Teilnehmenden. Die Corona-Pandemie hat diesen Trend noch einmal deutlich verstärkt. Immer mehr Menschen haben offenbar Interesse an der Natur vor der eigenen Haustür“, so Fiona Brurein, Öffentlichkeitsreferentin des Nabu Rheinland-Pfalz. „Allein 2020 hat sich die Teilnehmendenzahl im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt.“ In Rheinland-Pfalz hatten letztes Jahr 8633 Vogelbegeisterte über 171 000 Vögel aus knapp 5800 Gärten gemeldet. Bundesweit hatten mehr als 161 000 Menschen mitgemacht und aus rund 107 000 Gärten über 3,2 Millionen Vögel gemeldet. Gemeinsam mit der Schwesteraktion „Stunde der Wintervögel“ handelt es sich damit um Deutschlands größte wissenschaftliche Mitmach-Aktion. „Etwa die Hälfte der Teilnehmenden im letzten Jahr haben zum ersten Mal an der Aktion teilgenommen. Wir würden uns natürlich riesig freuen, wenn sie der Stunde der Gartenvögel auch in diesem Jahr treu bleiben“, wünscht sich Fiona Brurein.