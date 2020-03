Mitteilung : Wichtige Verlagsinformation!

Liebe Leserin, lieber Leser!

Sie sind es gewohnt, dass Ihnen zur Wochenmitte kostenlos der Volksfreund-TIPP und am Wochenende DIE WOCH zugestellt wird. In normalen Zeiten erstellen unsere Kolleginnen und Kollegen für die ganze Region Trier den TIPP mit Terminen zur Freizeitgestaltung. DIE WOCH erscheint sogar mit elf individuellen Titeln in den Landkreisen Trier-Saarburg, Vulkaneifel, Bernkastel-Wittlich, im Eifelkreis Bitburg-Prüm und in der Stadt Trier.