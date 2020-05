Motor : Wie der Dieselmotor die Umwelt und das Klima entlasten kann

TRIER Alle reden von der Elektromobilität. Gerade Volkswagen hat sich das Thema auf die Fahnen geschrieben. Und doch werden in den kommenden Jahren auch aus VW-Fabriken immer noch weitaus mehr Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren rollen als mit Elektroantrieb.

In der öffentlichen Diskussion gehört der Dieselmotor inzwischen zum alten Eisen, der als Stickoxid-Schleuder der Nation abgestempelt wurde – was allerdings die unverändert hohen Messwerte trotz Minimalverkehr in Corona-Zeiten gerade widerlegen. Tatsächlich jedoch werden in den nächsten Jahren noch sehr viele Autos mit Dieselmotoren von den Bändern laufen. Nicht nur, weil ohne sie die geplanten CO 2 -Flottenausstoß- und EU-Klimaziele nur schwer zu erreichen sind.