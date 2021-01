Multimedia : Wie man Datenträger richtig entsorgt

Trier Festplatten, USB-Sticks oder Daten-CDs sollten vor der Entsorgung unbrauchbar gemacht werden und nicht im Restmüll landen.

(red) Festplatten, CDs und andere Datenträger wie USB-Sticks oder auch Mobiltelefone gehören nicht in den Restmüll. Sie sollten getrennt gesammelt und zum Recycling gegeben werden, um die Rohstoffe zu erhalten. Die Anlieferung an den Entsorgungszentren und dem Wertstoffhof des A.R.T. ist dabei kostenlos. Auch der Fachhandel bietet oftmals Sammelboxen für alte Speichermedien an. Unabhängig davon, dass man Datenträger richtig entsorgen sollte, stehen bei allen Speichermedien die persönlichen Daten im Vordergrund. Diese sollten vernichtet werden, bevor der Datenträger entsorgt wird.

Viele Firmen zerstören Festplatten, CDs & Co. vor der Entsorgung standardmäßig physisch. So weit müssten Privatleute aber normalerweise nicht gehen. Einfacher ist es, Geräte zurückzusetzen oder die Daten auf USB-Sticks und externen Festplatten mit speziellen Programmen zu überschreiben. Doch selbst nach dem Überschreiben lassen sich einzelne Daten womöglich wiederherstellen. Wer einen Datenträger zerstören möchte, etwa mit einem Hammer, sollte dabei Vorsicht walten lassen, rät das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). Einige Festplattenhersteller verwenden Glasscheiben – und auch CDs oder DVDs können heftig splittern. Handschuhe und Schutzbrille sind also empfehlenswert. Für CDs sind Aktenvernichter eine gute Alternative. Diese zerkleinern nicht nur Papierdokumente, auch CDs lassen sich mit entsprechenden Geräten schreddern. Bei ihrer Vernichtung werden CDs so zerkleinert, dass es im Anschluss unmöglich ist, sie wieder zusammenzusetzen und Dateien auszulesen.