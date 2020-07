Motor : Wildpferd in der bürgerlichen Herde

TRIER Die Fastback-Variante des Hyundai i30 ist mit der 275 PS starken „N“-Ausführung ein ganz besonderes Exemplar.

Nur ganz wenige Marken haben seit ihrem Eintritt auf den deutschen Markt eine derart steile Karriere nicht nur in Bezug auf die Zulassungszahlen, sondern auch bei technischen Innovationen der Autos, gepaart mit viel Emotion und sportlichem Esprit, hingelegt wie Hyundai. Die Südkoreaner dokumentieren ihre Ansprüche schon alleine durch eine exponierte Stellung in der Rallye-­Weltmeisterschaft, erobern bei der Konkurrenz der Serienmodelle mit ihren „N“-Modellen aber auch immer mehr Markt­anteile. Sie wecken mit bezahlbaren Modellen vor allem das Interesse bei jüngeren Leuten, die vor dem Kauf ihres ersten eigenen Fahrzeugs stehen.

Hyundai begann seine N-Geschichte in der kompakten i30-Serie mit zwei Angeboten: einem Zweiliter-Turbobenziner mit 250 oder 275 PS. Da aber die überwältigende Mehrheit der Kunden sich für die stärkere Version entschieden hatte, wurde das 250-PS-Aggregat kurzerhand aus dem Verkehr gezogen. Wir fuhren also auch den i30 Fastback N mit dem 275 PS starken Zweiliter-Turbo.

Der i30 als N-Variante war uns nicht unbekannt, deshalb waren wir umso mehr gespannt, wie – wenn überhaupt – sich diese Version denn im Fahrverhalten von der zweiten Kompaktlinie unterscheiden würde. Hyundai bezeichnet den Fastback als einen Alltags-Sportwagen und sieht seine Vorzüge gegenüber dem i30 N mit Steilheck vor allem in dem größeren Kofferraum, der Variabilität und vielleicht einem Schuss „anders sein“ als halt die (meist hellblau lackierten) bekannteren i30N-Produktionen aus dem Hause Hyundai in der Kompaktklasse.

Alltagsauto heißt in diesem Fall aber auch, dass dem Wagen eine gewisse „rotzige Frechheit“ in Sachen Akustik abgeht. Ein wenig mehr deutlich vernehmbare Wildheit von den 275 Pferden unter der Haube wäre sicher nicht verkehrt. Ansonsten sprintet der Wagen über ein breites Drehmomentband zügig in einer knackigen Schaltkulisse nach oben. Die manuelle Wahl des jeweiligen Gangs, und das finden wir in diesem Falle angebracht, hat übrigens keine automatisierte Option für die Kraftübertragung.