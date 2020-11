Motor : Winter oder Ganzjahres-Pneu?

TRIER Conti hat sein Lieferprogramm zur Umrüstsaison ausgebaut.

Von Jürgen C. Braun

Der Winter steht bereits vor der Tür und damit kommt auch wieder die Zeit der Winterreifen wieder. In der Eifel und im Hunsrück geht es nicht ohne entsprechende „Schlappen“ auf dem Auto. Aber auch in den Mosel­regionen sind zumindest Ganzjahresreifen angesagt, denn ein überraschender Witterungseinbruch mit Schnee und Eis kann auch dort für unpassierbare Straßen mit unangemessener Bereifung sorgen. Reifen für den ganzjährigen Einsatz erfreuen sich derzeit offenbar großer Beliebtheit. Nach Angaben des Bundesverbandes Reifenhandel und Vulkaniseurhandwerk stieg ihr Absatz in Deutschland im vergangenen Jahr um 13 Prozent gegenüber 2018. Inzwischen setzt rund jeder fünfte Autofahrer auf die Alternative zur einer saisonalen Bereifung.