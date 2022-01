Essen & Trinken : Winterzeit: Darum essen wir jetzt so gerne Süßes

Süße Versuchung: Kartoffel-Mohn-Knödel mit Kirschen und Vanillesoße. Foto: KMG/die-kartoffel.de

Berlin Was Lichtmangel mit Heißhunger auf Zucker zu tun hat und warum Kartoffeln langfristiger glücklicher machen sollen als Schokolade – Rezept für Kartoffel-Mohn-Knödel.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(red) Winterzeit ist Naschzeit. Kein Wunder, denn was gibt es Schöneres, als sich an einem kalten Nachmittag mit einem schokoladigen Kakao und einem Stück Kuchen zu verwöhnen? Doch warum haben wir gerade in der dunklen Jahreszeit ein scheinbar unstillbares Verlangen nach Süßem? Und wieso kann ausgerechnet die Kartoffel helfen, Heißhungerattacken auf Zucker zu vermeiden und dazu beitragen, sich langfristig zufriedener zu fühlen? Das verraten die Experten der Kartoffel-Marketing GmbH.

Miese Stimmung durch Lichtmangel? Die Kartoffel schafft Abhilfe

Im Winter hungert der Körper regelrecht nach Süßem. Doch kommt uns das nur so vor, weil an jeder Ecke Naschwerk lauert oder brauchen wir im Winter tatsächlich mehr von den zuckrigen Köstlichkeiten? Erklären lässt sich der Appetit nach den Schleckereien damit, dass die Tage im Herbst und Winter kürzer werden – dann produziert unser Körper aufgrund des Lichtmangels weniger von dem Glückshormon Serotonin. Weil der Botenstoff sehr wichtig für eine positive Stimmung ist, fühlen sich viele im Winter durch Lichtmangel müde und antriebslos. Zucker hilft jedoch, das Serotonin vermehrt durch die Blut-Hirn-Schranke zu schieben. Dadurch geht es Naschkatzen kurzfristig besser.

Wer sich allerdings langfristig zufriedener fühlen möchte, sollte in seiner Ernährung auf die gesunde Kartoffel setzen. Durch den Verzehr von 300 Gramm Salzkartoffeln, mindestens zweimal die Woche, kann die Produktion von Serotonin erhöht werden. Denn die Kohlenhydrate der Kartoffel regen während der Verdauung die Insulinproduktion der Bauchspeicheldrüse an. Dadurch kann das Gehirn die Aminosäure Tryptophan leichter aufnehmen, welche in das glücklich machende Serotonin umgewandelt wird. Zudem ist die tolle Knolle äußerst gesund. Dieter Tepel, Geschäftsführer der Kartoffel-Marketing GmbH, weiß: „100 Gramm mit Schale gekochte Kartoffeln enthalten gerade einmal 70 Kilokalorien und stecken zudem noch voller Vitamin C – mit 14 mg pro 100 g haben sie sogar mehr als ein Apfel.“

Einfach zum Vernaschen: Kartoffel-Mohn-Knödel

Wer jedoch nicht ganz auf Zucker verzichten möchte, kann übrigens auch aus den leckeren Knollen süße Versuchungen zubereiten: zum Beispiel Kartoffel-Mohn-Knödel.

Zutaten für 4 Portionen

Für die Kartoffel-Mohn-Knödel

600 g mehligkochende Kartoffeln

2 Päckchen Puddingpulver

100 g Puderzucker plus mehr für die Deko

150 g Quark

70 g geschmolzene Butter

1 kleines Glas Schattenmorellen (abgetropft)

100 g Mohn

1 Ei

1 TL Salz

Kartoffelstärke zum Ausrollen

Für die Vanillesoße

1 Vanilleschote

125 ml Milch

125 ml Schlagsahne

25 g Zucker

2 Eigelb

Zubereitung:

Die Kartoffeln waschen und mit Schale in einem großen Topf garkochen. Die Kartoffeln im Anschluss schälen und so warm wie möglich durch eine Kartoffelpresse drücken oder stampfen – so werden die Knödel später schön fluffig. Die Kartoffelmasse abkühlen lassen.

Quark, Ei, Mohn und geschmolzene Butter zum kalten Kartoffelstampf geben und das Puddingpulver sowie den Puderzucker darüber sieben und zu einem glatten Teig verkneten.

Den Teig halbieren, zwei Rollen formen. Aus jeder Rolle entstehen je vier Knödel (also insgesamt acht Stück). In die Mitte jedes Knödels je drei Kirschen stecken und den Knödel gut verschließen und glattstreichen.

Viel Wasser mit einem Teelöffel Salz in einem großen Topf erhitzen.

Die Knödel nacheinander in das heiße Wasser geben (maximal vier Stück auf einmal) und ca. 15 bis 20 Minuten sieden lassen. Wenn die Knödel auf der Wasseroberfläche schwimmen, sind sie gar.

Nun die Vanillesoße zubereiten:Die Vanilleschote längs aufschneiden und das Mark herausschaben. Milch, Schlagsahne, Zucker und Vanillemark, sowie die Schote selbst im Wasserbad unter Rühren aufkochen bis die Soße bindet. Die Schote entfernen und die Soße in eine Sauciere füllen.