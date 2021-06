Motor : Wir können Van, wir können Familie“

Der Ford Galaxy ist jetzt der einzige Großraum-Van mit elektrifiziertem Antriebsstrang. Die Woch ist ihn bereits gefahren. Foto: Thomas Starck

TRIER Die Woch fuhr den Ford Galaxy PHEV, einen Großraum-Van mit elektrifiziertem Antriebsstrang.

Die Zukunft von Ford ist elektrisch. Bis zum Jahr 2030 will der Autobauer seine Pkw-Produktpalette komplett auf Elektroantrieb umstellen. Bereits in fünf Jahren soll jede Modellreihe mindestens eine Plug-in-Hybrid-Version (PHEV) oder eine batterie-elektrische Variante haben. Einen besonderen Status nimmt dabei der große Van „Galaxy“ ein, den wir als Plug-In-Hybrid fuhren.

Eigentlich haben viele Auguren angesichts des ungebrochenen SUV- und Crossover-Trends das baldige Ende des Vans, also der Großraum-Limousine, vorausgesagt. Ford dagegen hält am Galaxy fest, transformiert ihn sozusagen für die Zukunft. Das heißt zum einen, dass das Angebot und damit auch die Konkurrenz für den Autobauer in diesem seltenen Segment kleiner geworden ist. Es bedeutet aber, dass Ford seinen großen Erfahrungsspielraum, den er einst im gemeinsamen Projekt mit dem VW Sharan offenbarte, weiter wie bisher umsetzen kann.

So weist auch der Galaxy als Voll-Hybrid alle jene Vorteile auf, mit denen der klassische Van bei Familien einst punktete. Viel, viel Platz. Variabler Innenraum, bis zu sieben Sitze, jede Menge Ablagemöglichkeiten, beste Vernetzung und darüber hinaus das Fahrverhalten eines Pkw. So etwas bieten derzeit nicht mehr viele Konkurrenten. Neben dem Sharan der baugleiche Seat Alhambra. Oder Renault, das Mitte der 1980er Jahre mit dem Espace einst dieses Segment erfand. Die Franzosen haben immer noch den Grand Scénic im Programm. Aber danach ist dann schon „Ende Gelände“.

Alle diese Eigenheiten, die den Galaxy einst bei Familien oder auch im Hotel- und Pensionsgewerbe so beliebt machten, weist er natürlich immer noch auf. Die jetzige Generation, die seit 2015 auf dem Markt ist, erhielt vor zwei Jahren ein Facelift. Jetzt folgt sozusagen die technische Revolution: Ein 2,5 Liter großer Benziner treibt gemeinsam mit einem Elektromotor über ein stufenloses CVT-Getribe die Vorderräder an.

Mit einer Elektrifizierung des Antriebsstrangs weist Ford nun aber ein Alleinstellungsmerkmal auf. Daneben setzt der Autobauer in diesem Segment noch auf den klassischen Dieselmotor. Wir wollten wissen: wie fährt sich dieser knapp zwei Tonnen schwere Van und ist er mehr als nur eine Übergangslösung bis zu Beginn des kommenden Jahrzehnts? 190 PS, die der Hersteller als Systemleistung angibt, erscheinen durchaus angemessen. Mit einem Drehmoment von 200 Newtonmetern bei 4500 U/min hat der Galaxy Electric jedoch einen deutlichen Nachteil gegen den aktuellen Selbstzündern.

Unsere ersten Fahreindrücke gelten zunächst dem von Ford selbst entwickelten CVT-Getriebe, dem die Ingenieure jeglichen Gummiband-Effekt ausgetrieben haben. Erster Pluspunkt also. Natürlich sitzen wir allein in diesem Fahrzeug, das in der Regel mehrere Personen zu transportieren hat. Wann welcher der Motoren nun im Arbeitsmodus ist, davon merkt der Fahrer nichts. Der Benziner soll, wenn immer möglich, frühzeitig abgeschaltet werden, sodass auch eine reinelektrische Performance über kürzere Strecken möglich ist.

Beim Fahrverhalten dürfen wir, immer unter der Maxime, dass nur die Position hinter dem Lenkrad besetzt ist, dem Galaxy bei wohltuende Ruhe im Innenraum bescheinigen, dass sich an der Pkw-Vorstellung der Vorgänger-Generationen nichts geändert hat. Und auch die reinen Familien-Vorteile hat sich der Electric Galaxy beibehalten. Die Sitze der zweiten und optional auch der dritten Reihe lassen sich einzeln aus dem Kofferraum umlegen. Der Platz für Fahrer und Transportgut changiert je nach Konfiguration zwischen knappen 300 und großzügigen 2340 Litern.

