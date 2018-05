später lesen Baustelle: A 1 zwischen Wittlich und Salmtal wird saniert Baustelle: A 1 zwischen Wittlich und Salmtal wird saniert Teilen

Die Autobahn 1 zwischen dem Autobahnkreuz Wittlich und der Anschlussstelle Salmtal erhält in Fahrtrichtung Trier auf gut vier Kilometern Länge eine neue Fahrbahn. Für die vorbereitenden Arbeiten werden in beiden Fahrtrichtungen die Überholspuren gesperrt. In jeder Fahrtrichtung steht nur je ein Fahrstreifen zur Verfügung. Anschließend wird im zweiten Bauabschnitt der Verkehr in Richtung Trier auf die Gegenfahrbahn übergeleitet.