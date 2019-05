Vortrag : Das Leben als Marathon

Klausen (red) Im Rahmen von „Kultur in der Wallfahrtskirche“ referiert Joey Kelly am 12. Mai (20 Uhr/ Einlass 19.30 Uhr) in seinem Vortrag „No Limits - Wie schaffe ich mein Ziel“ über seinen Lebensweg als Unternehmer und Ausdauersportler, den er mit Ausdauer, Zielen, Willen und Leidenschaft konsequent verfolgt.

Joey Kelly erzählt in seinem Multivisions-Vortrag zunächst von der Zeit der Kelly-Family, die als Straßenmusikanten anfingen und eine der erfolgreichsten Bands der Welt wurden. Nach ihrer Wiedervereinigung konnten sie an die alten Erfolge anknüpfen und spielten wieder vor ausverkauften Hallen.

Joey merkte aber, dass Musik nicht alles war. Durch eine Wette kam er zum Ausdauersport und mit Disziplin und Ehrgeiz hat er mittlerweile über 40 Marathons, über 30 Ultramarathons oder neun Wüstenläufe absolviert.