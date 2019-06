Unsere Vereine : Von Aufstieg und Abstieg und einer Neuorientierung

Die D Jugend spielt in der Leistungsklasse mit den beiden Trainern Andreas Duckart (links) und Rüdiger Bick. Foto: SV Klausen

Klausen 1929 – 2019 – 90 Jahre Sportverein in der Wallfahrtsmetropole der Region in Klausen. Das steht auch in einen direkten Zusammenhang mit der weit über die Region hinaus bekannte Wallfahrtskirche.

Als der zuständige Pater Ova ab 1932 der Jugendbetreuer des Sportvereins war, wurde er in DJK (katholischer Sportverband Deutschland) umbenannt.

Die sehr detailliert geführte Chronik des Sportvereins schildert eine ständig vom Auf und Ab betonte Vereinsgeschichte.

Info Festprogramm vom 20.bis 23. Juni Donnerstag, 20.Juni Spiele der AH Mannschaften. Freitag, 21. Juni Die ehemaligen SVK-Spieler von 1998–2010 treten gegeneinander an. Zur Auszeichnung verdienter und langjähriger Mitglieder bieten Musikverein und Männergesangsverein ein besonderes Jubiläumskonzert. Mit dabei auch der Schirmherr, Landrat Gregor Eibes. Zum anschließenden Tanz spielt eine Live Band und DJ Frosch Uwe Berg. Samstag, 22. Juni Kleinfeldturnier anschließend Beachparty mit Special Guest zum 90-jährigen Jubiläum Sonntag, 23. Juni Jugendspiele aller Altersklassen

Info Vereinsdaten Sportverein Klausen 1929 e. V. Marienstraße 22, 54524 Klausen Stadion am Waldessaum Gegründet: 1929 300 Mitglieder Zwei Rasenplätze Vorsitzender: Jürgen Czerny Ansprechpartner Jürgen Thul Telefon 06578/1573 E-Mail-Adresse svklausen@web.de

Angefangen mit dem Fußballspielen im Wallfahrtsort haben August Budinger, Heinrich Budinger, Adam Enders, Hans Gansen und Bernd Meurer 1929 auf einer holprigen Wiese oberhalb von Pohlbach. Sie nannten den Verein damals Blau-Weiß-Clausen. 1. Vorsitzender wurde Matthias Budinger. „Sonntags wurden auf der Wiese ‚Am Hauen‘ die Tore aufgestellt, die Kuhfladen beseitigt oder ein anderes Mal die Dreschmaschine vom Platz entfernt, und das Spiel konnte beginnen.“ Mit Jakob Hegner als Vorsitzender und Pater Ova wurde ab 1932 der Spielbetrieb forciert, bis er zwangsweise 1939 mit dem Beginn des Zweiten Weltkriegs eingestellt werden musste. Mitte 1946 erfolgte die Neugründung, jetzt unter dem heutigen Namen SV Klausen (SVK). Hans Gansen wurde 1. Vorsitzender. 1950 wurde der SVK erstmals Kreismeister, 1960 war nach einer vereinsinternen Krise Schluss. 1967 wurde er wieder neu gegründet. Zehn Jahre später erfolgte die Einweihung der neuen Sportanlage mit Rasenplatz und Sportheim; daneben mit dem alten Sportplatz ein Trainingsplatz. Mit der Mädchen Beat-Gymnastik-Gruppe öffnete sich der Verein über den Fußball hinaus. 1984 wurde erstmals das große „Pokalturnier der Wallfahrtsorte Deutschlands“ durchgeführt. Die Gründung einer Alt-Herren-Mannschaft 1988 war ein Meilenstein für den gesamten Wallfahrtsort. Aus diesem Team heraus wuchsen Aktivitäten weit über den Fußball hinaus. Zeltlager, Wanderungen, Aufstellen des Maibaumes, Ferienfreizeiten und die Renovierung des Krameser Kapellchens.

Die F 1 Mannschaft mit den beiden Trainern Jürgen Thul (links) und Ewald Reis. Foto: SV Klausen

Meistermannschaft von 2003 und Aufsteiger in die oberste Amateur-Fußballklasse in Rheinland-Pfalz. Von links nach rechts stehend: Frank Thömmes, Martin Schiff, Stefan Wicht, Sebastian Rhode, Christian Niesen, Michael Schmitt, Johannes Pelm, Philipp-Timidayo Bayode, Stefan Laas, Masseur Richard Haider, Frank Prunella, Co-Trainer Klaus Schanen und Trainer Wolfgang Hoor. Kniende: Kilian Kuhnen, Markus Kuhnen, Frank Thieltges, Eric Schröder, Frank Neukirch, Markus Körperich und Thomas Krebs. Foto: SV Klausen

Die Gründermannschaft vor 90 Jahren. Foto: SV Klausen/SV KLausen

Logo SV Klausen. Foto: SV Klausen