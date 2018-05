später lesen Konzert Ein Purzelbaum an der Mosel FOTO: TV / Bjørn Jansen FOTO: TV / Bjørn Jansen Teilen

(red) Jonathan Zelter startet seine Deutschlandtournee in Bernkastel-Kues. Der Singer/Songwriter machte auf seinem steilen Weg nach oben bereits im vergangenen Jahr Station in der Mosellandhalle Bernkastel-Kues. Nun meldet sich der gebürtige Wittlicher zurück – mit seinem neuen Album im Gepäck. Am Freitag, 18. Mai, um 20 Uhr stellt Jonathan Zelter seine neuen Songs vor, darunter die Single „Purzelbaum“ und den Titel-Track „Von Mannheim bis New York“.