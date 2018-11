Einen eigenen Chor zum Jubiläum

Als der Musikverein Klausen 1958 gegründet wurde, fand in Belgien gerade die Weltausstellung statt, für die das Wahrzeichen der Stadt Brüssel, das Atomium gebaut worden ist.

Klausen hatte zu diesem Zeitpunkt schon ein Wahrzeichen, nämlich die Wallfahrtskirche, aber einen Musikverein gab es noch nicht. Vor dem Zweiten Weltkrieg gab es eine Musikkapelle im Ortsteil Krames, die aber während des Krieges nicht weiterbestand. Ältere Mitglieder dieser Kapelle musizierten mit Bläsern aus den Nachbarorten bei Fronleichnamsprozessionen im Ort. 1957 reifte dann der Wunsch in Klausen, eine eigene Musikkapelle zu haben. Die Gründungsversammlung 1958 war so gut besucht, dass man den Verein gleich gründete.

Ihre Instrumente mussten die Musiker damals selbst kaufen, lediglich zwei Großinstrumente konnten auf Kredit angeschafft werden. Den ersten Auftritt hatte der Verein bei der Fronleichnamsprozession 1958. Die beiden Gemeinden Pohlbach und Krames, aus denen die Musiker stammten, unterstützten den Verein finanziell. Geprobt wurde erst im Pfarrheim, dann in der Gaststätte Pauly, schließlich in der alten Schule im Ortsteil Pohlbach. Heute hat der Musikverein Klausen einen Raum in der Eberhardsklause, in dem auch Unterricht der Kreismusikschule stattfindet.

Einer der Höhepunkte in der frühen Geschichte des Vereins fand im Juli 1961 statt: Das Musikfest mit Gastvereinen und dem Vorstand des Kreismusikverbands. In der Chronik des Vereins heißt es: „Unter großer Beteiligung der Bevölkerung und zahlreicher Gastvereine wurde das erste Musikfest gefeiert. An diesem Fest tagte der Vorstand des Kreismusikverbands Wittlich, der sich dabei der Förderung der Jugend verschrieb, und seither alljährlich einen Jugendmusiktag durchführte.“ Anfang der 60er Jahre hatte der Verein einen großen Zulauf an Jugendlichen, und 1963 konnte man mit Unterstützung von Jungendspielern aus Rivenich und Dörbach beim Feuerwehrfest in Pohlbach mit einer Jugendkapelle auftreten. Seit 1962 waren auch Mädchen aktiv im Verein, was damals noch die Ausnahme war.

1965 wurde vom SWR eine Reportage über die Wallfahrtseröffnung in Klausen übertragen, bei der der Musikverein die musikalische Umrahmung innehatte. Ein weiterer Höhepunkt war die Fahrt zur Grünen Woche nach Berlin, wo sich Klausen als Ortsgemeinde am Stand von Rheinland-Pfalz darstellen konnte. Bei Fernsehen und Presse hatte man damals einen guten Eindruck hinterlassen. Wichtig für den Verein war auch die Jugendausbildung. Im Spätsommer 1989 begannen 25 Jugendliche ihre Ausbildung im Ort durch Lehrer der Kreismusikschule, von denen 1992 noch 19 ins Orchester integriert wurden.

Heute hat der Verein insgesamt 25 aktive Mitglieder unter der musikalischen Leitung von Alois Meyer. Sechs Jugendliche sind derzeit in Ausbildung. Die Klausener spielen rund 15 Auftritte pro Jahr – bei befreundeten Vereinen oder bei kirchlichen Anlässen wie der Wallfahrtseröffnung und der Flurprozession, an Fronleichnam und St. Martin sowie in der Messe an Heiligabend. Daneben richtet der Musikverein gemeinsam mit dem Männergesangverein die Klausener Kirmes aus, und im Dezember ist ein adventliches Konzert. Seit zwei Jahren spielt der Verein bei der Säubrennerkirmes in Wittlich.

Um mit der Zahl der aktiven Musiker ein geeignetes Repertoire spielen zu können, gab es vor drei Jahren ein Big-Band-Projekt. Angelika Meyer, erste Vorsitzende, erklärt: „Die Musik macht uns sehr viel Spaß und ist mit unserer Besetzung zu bewältigen.“ Außerdem konnten über das Projekt neue Musiker hinzugewonnen werden. Beim Open-Air-Abschlusskonzert des Bandprojekts war der Veranstaltungsort voll besetzt und die Besucher voll des Lobes. Zwei Jahre später stand wieder ein außergewöhnliches Projekt auf dem Programm: Eine Jugendmesse wurde musikalisch begleitet und dazu ein Projektchor unter der Leitung von Heidi Thies gegründet. Es wurden Stücke ausschließlich mit dem Orchester gespielt, einige neue geistliche Lieder mit Chor und Orchester sowie einige, bei denen der Chor nur mit Unterstützung des Schlagzeugs gesungen hat. Das hat sowohl den Aktiven des Musikvereins als auch den Menschen aus dem Ort, die beim Chor mitgesungen haben, so gut gefallen, dass man für das Jubiläum ein Kirchenkonzert mit Projektchor geplant hat. 35 Sänger haben sich gefunden, die wieder unter der Leitung von Heidi Thies mitmachen. Seit rund einem halben Jahr sind die Planung im Gang. Sowohl neue Lieder als auch klassische Kirchenliteratur, Besinnliches von Chor, Orchester und beiden zusammen erwarten die Besucher. Das Konzert findet am Sonntag, 9. Dezember, um 18 Uhr in der Wallfahrtskirche Klausen statt. Der Eintritt ist frei. ⇥

Drei Fragen an ...

... das älteste und das jüngste Mitglied des Musikvereins:

Kurt Berg (70) spielt Tenorhorn und ist seit 56 Jahren im Verein aktiv; Simon Bents (11) ist seit 2017 am Schlagzeug dabei.

Wie kamen Sie/kamst du zum Musikverein?

Kurt Berg: Ich hatte Spaß an der Blasmusik und wollte gerne mitspielen. Also habe ich Tenorhorn gelernt. Mein erster Auftritt war an der Pohlbacher Kirmes.

Simon Bents: Weil ich Schlagzeug spiele und schon Leute aus meiner Familie im Musikverein sind. Im vergangenen Jahr an St. Martin habe ich zum ersten Mal mitgespielt.

Was macht Ihnen/dir besonders viel Spaß?

Kurt Berg: Die Proben. Das ist für mich eine Erholung vom Alltag. Ich bin immer gerne zu den Proben gegangen.

Simon Bents: Das Spielen mit vielen Leuten im Musikverein ist schöner, als zu Hause alleine zu üben.

Was ist Ihr/dein Lieblingsstück?

Kurt Berg: Momentan ist es „Homeward Bound“ (Simon & Garfunkel), da es sehr harmonisch im Orchester klingt. Es ist gut gesetzt. Früher waren es der Priestermarsch und die Arie des Sarastro.

Simon Bents: „Keys to the Heart“, weil ich das an der Klausener Kirmes dieses Jahr allein am Drumset spielen durfte. ⇥

