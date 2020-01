Gerd Blume Show : Jubiläumskonzert mit Schnulzen und Schmachtfetzen

Laufeld Die Gerd Blume Show feiert 2020 ihr zehnjähriges Bestehen. Das Jubiläumskonzert wird am Samstag, 11. Januar, gemeinsam mit dem Musikverein Laufeld verantaltet. Los geht’s um 20 Uhr in der Grafschafthalle in Laufeld.

