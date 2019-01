später lesen Benefizkonzert Hilfe für die kleine Nikita FOTO: Stephanie Linden FOTO: Stephanie Linden Teilen

„Rock against Cancer“ lautet das Motto des Benefiz-Rockkonzerts, das die Benefiz-Radler und der FSV Plein 1982 am Samstag, 19. Januar, 20 Uhr, in der Unkensteinhalle in Plein veranstalten. Die Bands Sec@and Haend und The 4senses spielen ein Benefizkonzert für die zehnjährige Nikita aus Kenia, die an Krebs erkrankt ist.