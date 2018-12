später lesen Konzert Jazzfabrik präsentiert eigene Stücke FOTO: Veranstalter FOTO: Veranstalter Teilen

Die Gruppe Jazzfabrik steht am Mittwoch, 26. Dezember, um 20 Uhr im Café am Markt in Wittlich auf der Bühne. Die vier Musiker Thilo Willach (Saxofon), Wolfram Schmitz (Piano), Achim Klein (Bass) und Marc Schelzke (Drums) spielen eigene Jazzkompositionen.