Nichts mehr verpassen: Alle Infos zur Säubrennerkirmes jetzt per App

Der Eröffnungstermin der Säubrennerkirmes am Freitag, 17. August, rückt näher. Und diesmal gibt es eine besondere Neuerung: die Säubrenner App. Nutzer können sie kostenlos bei Google Play oder im App-Store herunterladen.

Sie bietet alle Informationen rund um das traditionsreiche Volksfest wie Musikprogramm, Anreise, Fahrgeschäfte, Historie.

Wie kam es zu der App? Dazu Veranstaltungsleiter Rainer Wener:

„Wir haben aktuell keine großen zusammenhängenden Flächen zur Verfügung, die als Park & Ride-Parkplätze genutzt werden könnten“, erklärt Veranstaltungsleiter Rainer Wener: „Dafür bieten wir aber einen Veranstaltungsbus an: Der Kirmesbus bietet Hin- und Rückfahrtverbindungen aus allen umliegenden Ortschaften bequem und kostengünstig an. Das wollten wir natürlich an unsere Gäste transportieren.“ Denn heutzutage schneiden sich immer weniger Leute einen Busfahrplan aus und führen ihn in der Hosentasche mit sich. „Da dachten wir: Gibt es da keine App für?“

Natürlich sollten auch alle anderen wichtigen Informationen wie die Säubrennersage, das Musikprogramm und die Standpläne der Rummelplätze nicht fehlen.

Die Wittlicher Agentur New Media Labs hat das Projekt umgesetzt. Und alle Beteiligten sind mit dem Ergebnis mehr als zufrieden – bereits über 800 Mal wurde die App heruntergeladen. Sie stand Anfang der Woche auf Platz 5 der meistgesuchten Apps. Die Bewertungen sind rundweg positiv.

Aber mit dem Status quo gibt sich die Stadt nicht zufrieden: In den kommenden Jahren soll sich die Säubrenner App immer weiterentwickeln. So wird über Push-Mitteilungen nachgedacht, die die Nutzer informieren, dass es ab sofort Saubraten gibt, oder wen er gerade auf der Bühne am Marktplatz hören könnt e… Er könnte sogar direkt die Saubratenbons in der App bestellen und mit Paypal bezahlen.

An Ideen zur Weiterentwicklung mangelt es nicht, aber das ist noch alles Zukunftsmusik. Es bleibt spannend rund um die Säubrennerkirmes in Wittlich – mit der Säubrenner App ist der Besucher auch in Zukunft über alle Neuigkeiten informiert.