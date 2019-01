später lesen Konzert Singphoniker verbinden romantische Musik mit schwarzem Humor FOTO: Mila Pavan FOTO: Mila Pavan Teilen

Wiener Schmäh, schwarzen Humor, Originalkompositionen von Franz Schubert und neue Arrangements der Lieder Georg Kreislers vereinen die Singphoniker auf der Bühne. Am Samstag, 19. Januar, sind sie um 19 Uhr zu Gast in der Synagoge in Wittlich.