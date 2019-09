Unsere Vereine : Theaterspielen hat in Dorf eine lange Tradition

Wittlich-Dorf 600 der 20 Tausend Wittlicher sind Dorfer. Und sie fühlen sich auch heute noch als „Dörfler“. 1970, als sie sich noch eigenständig als „Dorf“ Dorf nennen durften, holten sie die Bronzemedaille beim Landeswettbewerb „Unser Dorf soll schöner werden“ (der Wettbewerb heißt heute: Unser Dorf hat Zukunft).

Herbert Cartus, schon elf Jahre der Vorsitzende erklärt zur Tradition des Theaterspielens in Dorf: „Am Familienabend des Männergesangsvereins Dorf wurde fast in jedem Jahr bis in die 60er Jahre ein Theaterstück aufgeführt. Gespielt und geprobt wurde im Saale des Gasthauses Zur Post in Dorf. Nach der Gründung des Trägervereins und dem anschließenden Bau des Vereinshauses spielten wir anlässlich des närrischen Jubiläums im Jahre 2007 (33 Jahre Karnevalsverein) als offizielle Festveranstaltung erstmals wieder Theater. Wir wollten damit ein Stück Kultur wieder beleben.“ Mit großem Eifer und viel Spaß waren alle Akteure und die Helfer dabei. Der ins „Doafa Platt“ umgeschriebene lustige Dreiakter „So eine Nacht“ wurde aufgeführt und führte zu einer neuen Tradition: Im zweijährigen Rhythmus im Wechsel mit dem historischen Dorffest wird seither Theater gespielt. Und das sehr erfolgreich, wie die Zahl der bisherigen Besucher zeigt. Die Anzahl der Vorstellungen im Vereinshaus vergrößerte sich von 2007 bis zuletzt 2017 von drei auf acht immer total ausverkauften Vorstellungen in jedem Jahr. Exakt 111 Besucher nehmen an jeder Vorstellung teil. Das waren bis heute in 35 Vorstellungen insgesamt 3885. Cartus ist sich sicher: „Da kommen in den in diesem Jahr angebotenen acht Vorstellungen nochmals 888 dazu.“