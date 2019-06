Unsere Vereine : In Bombogen bleibt man am Ball

Wittlich-Bombogen Um als Verein gut dazustehen, braucht es viel Einsatz. Davon sind die Vorstandsmitglieder des Tennisclubs Bombogen überzeugt. „In Zeiten, in denen die Vereine immer mehr Mitglieder verlieren, muss man etwas tun, um die Mitgliederzahlen konstant und das Vereinsleben lebendig zu halten“, erklärt Marcel Gaß, 2. Vorsitzender des Tennisclubs Bombogen.

Das Sommerfest ist eines der Höhepunkte im Jahr. Über drei Tage wird gefeiert. Dabei wird nicht nur Tennis, sondern auch Beachvolleyball gespielt, bei dem sich Mannschaften aus dem Ort anmelden können. Gegen 18 Uhr geht es los und oft spielt man bis in die Nacht, was bei Flutlicht eine besondere Stimmung gibt. Eine Cocktailbar rundet das Ganze ab. Ein Dorfpokal im Tennis wird am Samstag ausgespielt, der Musikverein ist zu Gast, und viel Spaß haben die Teilnehmer und Besucher bei den Highland Games, die ein schottlandbegeistertes Mitglied angeregt hat. Dabei geht es unter anderem um Baustammzielwerfen oder Heusackfechten. Neu wird in diesem Jahr ein Fußballtennis-Turnier am Sonntag sein, das das Firmenturnier ablöst. Marcel Gaß: „Wir haben einfach mal abends aus Spaß Fußballtennis gespielt, und da ist die Idee entstanden, es am Fest als Turnier anzubieten. Dem Platz schadet das nicht, also warum nicht?“ Das Fest ist für die Vereinskasse sehr wichtig, aber es kommen dadurch auch neue Mitglieder. „Vielen gefällt es so gut bei uns, dass sie eintreten“, so Fabian Hilgers.