später lesen Weihnachtskonzert „Von Licht und Leben“ in der Synagoge FOTO: Klaus Sperrfechter FOTO: Klaus Sperrfechter Teilen

Twittern

Teilen



(red) Sein neues Programm „Von Licht und Leben“ präsentiert das Trio Zeitsprung am zweiten Weihnachtstag, 26. Dezember, um 19 Uhr in der Kultur- und Tagungsstätte Synagoge in Wittlich.