Kultur : Wittlicher Orgelherbst geht weiter

Wittlich Der Wittlicher Orgelherbst in der Pfarrkirche St. Markus wird am Sonntag, 24. November, mit einem Konzert des Magdeburger Organisten Jihoon Song fortgesetzt. Zu hören sind Werke von Bach, Reger, Laurin und Bedart.

Jihoon Song wurde 1985 in Incheon (Südkorea) geboren. Von 2015 bis 2018 arbeitete er als Kantor und Organist in der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Rötha bei Leipzig. Er war Assistentorganist an der Porsche-Orgel in der Nikolaikirche Leipzig und wurde im Juli 2018 zum Kantor nach Magdeburg-Südost berufen. Das Orgelkonzert beginnt um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei, es wird um eine Spende gebeten. Foto: Veranstalter