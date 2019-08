Unsere Vereine : Zukunft gesichert: Kinderheim in Ruanda wird erwachsen

Mosel/Ruanda Ende 2001 war Alois Stroh, Fußballer, Trainer und Mitglied im Vorstand des Fußballkreises Mosel, erstmals als Fußballtrainer bei einem Ausbildungslehrgang des Landessportbundes Rheinland in Ruanda, dem Partnerland von Rheinland-Pfalz.

Gemeinsam mit seinem Vorstandskollegen Klaus Schmitz organisierte er seither gezielte Hilfe. Das Kinderheim wurde zum Patenkinderheim der Fußballer im Spielkreis Mosel. Jetzt, nach fast zwei Jahrzehnten der gemeinsamen Bemühungen kann die Hilfsaktion eingestellt werden. Inshuti Zacu ist zu einem „Vorzeige-Kinderheim“ in Ruanda geworden. Es wird in naher Zukunft von Seiten des ruandischen Familien- und Sozialministeriums die Qualifikation zu einem von staatlicher Seite anerkanntem Kinderheim erhalten. Inshuti Zacu steht damit zukünftig „auf eigenen Beinen“.

Rund hundert Patenschaften garantierten einen Grundstock an jährlichen Spenden, die durch Einzelaktionen unterstützt wurden. Das Geschenk für so manchen runden Geburtstag landete in Ruanda. Die Wasserversorgung vor Ort konnte dank der großzügigen Spende der „Benefiz-Radler“ erstmals gesichert werden. Unter der Leitung von Eddy Linden machten sich damals 50 Radler auf ihre erste Benefiztour nach München und sammelten über 20 000 Euro.

Viele Veranstaltungen halfen mit, die Hilfsaktion zu unterstützen. So eröffnete mit stimmungsvollen Liedern aus Afrika der Chor Karibu unter der Leitung von Petra Schmitz die Ruanda-Ausstellung in der Kreisverwaltung in Wittlich. Sie gab einen Einblick in das afrikanische Partnerland und das Patenkinderheim.