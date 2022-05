Kultur : Wittlicher Eventsommer an den Lieserstufen

Die Band Martha eröffnet am Freitag, 3. Juni, den Eventsommer. Foto: Martha

Wittlich (red) Bereits in den vergangenen zwei Jahren fand trotz Corona-Beschränkungen an den Lieserstufen in Wittlich der Wittlicher Eventsommer statt. Auch in diesem Jahr wird den Besuchern ein vielfältiges Programm geboten.

Es findet wieder als „Silent-Event“ statt. Die Besonderheit ist, dass der Ton direkt über Funkkopfhörer den Besuchern ins Ohr übertragen wird.

Die Location inmitten der Stadt, direkt am Fluss, lädt zum Verweilen ein. Wie bei einem Picknick können die Besucher ihre eigenen Getränke und Snacks mitbringen. Die Stadt Wittlich bittet lediglich darauf zu achten, dass Abfall in den extra dafür aufgestellten Abfall­behältern entsorgt wird. Während der Veranstaltungen kann jederzeit das Veranstaltungs­gelände verlassen werden. Ein beim Einlass verteiltes Bändchen gewährt danach weiterhin den Eintritt. Aktuell wird mit einer Besucherkapazität von 250 Personen pro Veranstaltung geplant. Tickets können im Alten Rathaus (E-Mail info@kulturamt.wittlich.de, Telefon 06571/146614) oder über www.ticket-regional.de erworben werden.

Info Das weitere Programm Freitag, 10. Juni: Acoustic 4 (Pop) Samstag, 11. Juni: DJ-Night Vol. 1. – House vs. 2010 Charts vs. Pop & Dance Freitag, 17. Juni: Frank Rohles, Marc Rohles (Double R) & Rocco Giacobbe, Songs und Hits der letzten fünf Jahrzehnte Samstag, 18. Juni: DJ-Night Vol. 2 – 90er vs. 2000er vs. Independent Freitag, 24. Juni: Sven Hieronymus – „Rocker vom Hocker“ (Comedy) Samstag, 25. Juni: Barbara Philipp, „Weib, Wein & Gesang“, musikalische Lesung

Den Auftakt zum Wittlicher Eventsommer macht am Freitag, 3. Juni, um 20 Uhr die Band Martha, die seit 2008 deutschsprachigen Gitarren-Pop-Rock in klassischer Besetzung spielt – treibenden Mainstream­rock wie bei „Sommerregen“, Pop im leicht rau-süßlichen Gewand wie bei „Geträumt“ und „Schatten meiner Selbst“ oder klassischer 1970er-Jahre-Rock wie bei „Eigne Welt“. Im September 2020 ist Marthas zweites Album „Dass es so was noch gibt“ erschienen, mit kantigen Songs, die über Jahre mit Proben, Auftritten und ständigem Ausprobieren gereift sind.