Musik : Wittlicher Konzerte starten in die neue Saison

Wittlicher Konzerte starten in die neue Saison

Wittlich Ensemble Caladrius für Alte Musik spielt in der ehemaligen Synagoge.

(red) Mit dem Ensemble Caladrius für Alte Musik eröffnet der Musikkreis der Stadt Wittlich am Samstag, 18. September, seine diesjährige Konzertreihe. Beginn ist um 19 Uhr in der ehemaligen Synagoge. Das Quartett mit Blockflöte, Barockgitarre, Kontrabass und Cembalo spielt Werke von Bach, Händel, Scarlatti und weiteren Komponisten des Barock in eigenen Bearbeitungen. Karten gibt es bei den bekannten Wittlicher Vorverkaufsstellen, bei Ticket-regional sowie unter www.wittlicher-konzerte.de.