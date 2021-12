Musik : Wollmann & Brauner feat. The Blue Drive

Trier CD-Release-Konzert in der Trierer Tuchfabril.

(red) Ende 2019 erschien das Album „Wollmann & Brauner feat. The Blue Drive“ über das Trierer Label Portabile Music (PMT). Zweimal musste das Release-Konzert verschoben werden. Jetzt ist es so weit: in der klassischen Bluesrocktrio-Besetzung Gitarre – Bass – Schlagzeug, bei einigen Titeln um musikalische Gäste an Saxofon und Keyboard erweitert, bieten die Musiker neben eigenen Songs Interpretationen von Klassikern und unbekannten Werken. Zu erleben am Sonntag, 19. Dezember, um 20.30 Uhr im kleinen Saal der Trierer Tufa. Es spielen: Erhard Wollmann (Bass), Ralph Brauner (Gitarre), Ralph „Ralle“ Winter (Schlagzeug) und als Gäste Marco Lehnertz (Keyboard) und Thomas Desch (Saxofon). Karten: 10/15 Euro bei Ticket Regional.