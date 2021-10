Kunst : Zeichnung, Malerei, Collage, Keramik, Plastik

Wittlich Führung durch Lebenstedt-Ausstellung in Wittlich

(red) Die Städtische Galerie Wittlich im Alten Rathaus zeigt aktuell die Ausstellung „Ulrich Lebenstedt – Zeichnung, Malerei, Collage, Keramik, Plastik“. Zu sehen ist ein Querschnitt durch das umfangreiche Schaffen des Künstlers. Am Beginn steht sein Zeichnen und Malen der Natur. In seiner Tätigkeit als Entwerfer in der Keramikindustrie beginnt Lebenstedts Faszination für das Arbeiten mit Keramik. Tafelmalereien, zahlreiche Wandbilder aus Keramik entstehen.

Führungen mit der Kunsthistorikerin Dr. Barbara Mikuda-Hüttel und dem Künstler Ulrich Lebenstedt gibt es jeweils donnerstags am 7. Oktober, und am 4. November, um 18 Uhr. Dr. Bärbel Schulte hält am Donnerstag, 25. November, um 19 Uhr einen Vortrag zum Thema „Formveredelung und Geschmacksbildung – die Werkkunstschule Trier“. Anmeldung mit Angabe der Kontakdaten per E-Mail an info@kulturamt.wittlich.de oder unter Telefon 06571/14660.