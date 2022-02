Festival : Zeitgenössisches für Augen und Ohren

Trier Opening 22: Mit pandemiebedingten Anpassungen findet vom 10. bis 13. Februar das Festival für Klangkunst und neue Musik statt.

(red) Die Stadt Trier und die Tufa Trier veranstalten vom 10. bis 13. Februar das Internationale Festival für aktuelle Klangkunst Opening 22. Am Festivalwochenende werden Konzerte an verschiedenen Orten gespielt. Die Veranstaltung kehrt damit nach dem Sommertermin 2021 wieder zum traditionellen Festivaltermin zurück. Die künstlerischen Leiter Bernd Bleffert und Thomas Rath wollen mit dem Festival Brücken zwischen alter und neuer, streng komponierter und frei improvisierter, zwischen östlicher und westlicher Musik und zwischen Kontemplation und Experiment schlagen. Als Höhepunkt versprechen sie das Musiktheater „Das Schweigen der Dafne“, das am Samstag, 12. Februar, in der Tufa Trier aufgeführt wird. Im Festivalprogramm finden sich Interpretationen von John Cage und die Klavierwerke von Wolfgang Rihm. Neun Konzerte mit internationalen Musikerinnen und Musikern sind in der Tufa, den Viehmarktthermen und dem Museum am Dom geplant. Ergänzend werden in den Räumen der Tufa Klangkunstwerke der deutsch-schweizerischen Künstlerin Christine Fausten und der Niederländerin Germaine Sijstermans gezeigt.