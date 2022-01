Bühne : Zeitreise in die wilden 60er Jahre

Szene aus einer Probe von „Buntes Republik“. Foto: Theater Trier

Trier Premiere der Komödie „Buntes Republik“ im Großen Haus des Trierer Theaters.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(red) Am Samstag, den 8. Januar, findet um 19.30 Uhr die Premiere von „Buntes Republik“ im Großen Haus des Theaters Trier statt. Es ist ein Unterhaltungsstück mit Musik von Ulf Dietrich und dem Intendanten Manfred Langner in Schwarz-Weiß, aber dennoch mit bunten Kostümen, die die schillernde Modewelt der 60er Jahre wiederspiegelt.

Hinein in die wilden 60er-Jahre der BRD: Die Firma des Möbelfabrikanten Heinrich Bunte brummt. Seine Geschäfte laufen auf Hochtouren und er besitzt ein schönes Zuhause, in dem er zusammen mit seiner Ehefrau Gertrud und Töchterchen Uschi lebt. Die eheliche Zukunft seiner Tochter hat er, dank des von ihm auserkorenen Schwiegersohns, Dr. Olaf Baumann, bereits geplant und für sein weiteres Wohl ist in Gestalt seiner Sekretärin und heimlichen Geliebten Brigitte bestens gesorgt. Doch plötzlich gerät seine satte deutsche Wirtschaftswunderwelt ins Wanken: durch die Studierendenbewegung und die sexuelle Revolution. Oder ist es die Einführung des Farbfernsehens?

Während Papa Bunte sein Töchterchen mit dem aufstrebenden Abteilungsleiter Baumann verkuppeln möchte, trägt diese einen viel zu kurzen Rock und hat ein Auge auf den italienischen Gastarbeiter Giorgio geworfen. Dazu trägt Karl-Friedrich, der Sohn seiner Hausangestellten Elfi, plötzlich linkes Gedankengut in sein trautes Heim und seine Frau Gertrud liest auf einmal Bücher eines gewissen Oswalt Kolle und stellt Ansprüche. Die Familie gerät unweigerlich in einen unterhaltsamen Strudel gesellschaftlicher Umbrüche in einer der aufregendsten und farbigsten Dekaden unseres Landes.

Die opulent-nostalgische Komödie Buntes Republik erzählt vom Lebens- und Liebesgefühl der sechziger Jahre – mit viel Musik und ebenso bissig, spritzig und ironisch wie das Unterhaltungsstück „Blue Jeans“ in der Spielzeit 2018/19. Eine vergnügliche Zeitreise in das Wirtschaftswunderland Deutschland!

Weitere Termine:

Sa. 15. Januar, 19.30 Uhr

So. 13. Februar, 18 Uhr

So. 6. März, 16 Uhr

Fr. 1. April, 19.30 Uhr

Sa. 21. Mai, 19.30 Uhr