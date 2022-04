Musik : Zwei Chöre geben gemeinsames Konzert

Wittlich Der gemischte Chor Contrapunto aus Trier/Konz und der Männerchor Lyra Wehlen gastieren in der Wittlicher Synagoge.

(red) Chormusik bedeutet schon längst nicht mehr nur volkstümliche Lieder oder die Begleitung des Gottesdienstes. Inzwischen umfasst die A-cappella-Chorliteratur Stücke vom Madrigal über romantische und klassische Werke aus vielen Ländern, Spirituals und Gospels sowie Arrangements aus Pop, Rock und Punk. Und noch vieles mehr. Einen Ausschnitt dieser Vielfalt wollen der gemischte Chor Contrapunto aus Trier/Konz und der Männerchor Lyra Wehlen bei ihrem gemeinsamen Konzert am Sonntag, 10. April, um 16 Uhr in der Synagoge in Wittlich präsentieren. Konzertkarten zum Preis von 15 Euro gibt es bei Friseur Krüger in Wehlen, beim Kulturamt der Stadt Wittlich, bei den Sängern des MGV Wehlen oder über E-Mail an ­kontakt@mgv-lyra-wehlen.de.