Motor : Zwei Herzen und drei Zylinder

Trier Mit einem neuen Triebwerk hat Toyota den Yaris als Hybrid-Variante richtig aufgemöbelt.

Der Yaris galt einmal als wenig auffälliger, aber zuverlässiger und familientauglicher Kleinwagen. Mit der vierten Generation des kleinen, kompakten Toyota hat sich das geändert. Was weniger der schmucken, gar nicht eintönigen Optik mit einem Schuss C-HR in der Heckansicht zuzuschreiben ist, sondern einem neuen Aggregat und dessen „E-Zulieferer“ unter der Haube. Unser Fahrbericht mit dem Toyota Yaris Hybrid 1,5 Style stellt dem Konzept ein glänzendes Zeugnis aus. Zumindest teilweise.

Das gesamte Fahrzeug hat rund 20 Kilogramm an Gewicht verloren. Ökologisches Resultat ist neben dem eingedampften Spritkonsum ein Wert von 87 g/km CO 2 -Ausstoß. Aber auch die Ergebnisse dieses Messverfahrens sind wiederum relativ: Nimmt man die optionale Top-Ausstattung und packt dadurch ein paar Kilo obendrauf, stehen unter dem Strich laut Hersteller 4,3 Liter Verbrauch und 97 g/km CO 2 , die in die Atmosphäre entweichen. Wir errechneten im Test-Zeitraum 5,0 Liter, was immer noch sehr ansehnlich ist.

Bleibt also die Gretchenfrage: Was merkt man als Fahrer an dieser technischen Neuentwicklung, was bringt der Yaris der vierten Generation mit dem neuen Dreizylinder? Okay, konzeptionsbedingt kann der Hybrid in der Stadt seine Vorteile ausspielen. Das Anfahren ist wie immer eine Freude: Wie Sie hören, hören Sie nichts – und dank des sofort zur Verfügung stehenden gesamten Drehmoment-Volumens geht es wie aus dem Lauf geschossen auf den Asphalt. Ein zivilisierter rechter Fuß sollte zur Ausstattung des Fahrers oder der Fahrerin gehören. Bis zu drei Kilometern Länge sind rein elektrisch zu packen.