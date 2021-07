Kleinkunst : Zwei Weibsbilder, zwei Programme, zwei Termine

Waxweiler/Manderscheid Anke Brausch und Claudia Thiel gastieren in der Eifel.

(red) Die „Weibsbilder“ Anke Brausch und Claudia Thiel sind am Sonntag 11. Juli, 16 Uhr, mit ihrem Kabarett-Programm „Durchgangsverkehr – ausgebremst und abgezockt“ zu Gast im Manderscheider Kurpark. Vorverkauf: 18 Euro, Abendkasse: 21 Euro. Vorverkauf über Ticket Regional sowie in Manderscheid bei der Kerzenmanufaktur Moll und bei der Tourist-Info.

Beim Sommer Treff am Alten Bahnhof in Waxweiler am Mittwoch, 14. Juli, um 19 Uhr lautet das Motto: „Botox to go – Bei uns kriegst du dein Fett weg!“ Karten gibt es für 20 Euro in Waxweiler im Haus des Gastes und bei der Tankstelle Schaus. Reservierung: E-Mail manfredwillmes@web.de, Telefon 0160/96409603. Foto: © Weibsbilder