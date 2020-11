Weihnachtsgebäck : „Zwey lange weyssene Brothe, die man Stollen nennet“

Region (red) Mit dem Vorabend des ersten Adventssonntags beginnt am kommenden Wochenende das neue Kirchenjahr. Auch wenn die Zeit vor Weihnachten diesmal angesichts abgesagter Weihnachtsmärkte und Adventskonzerte anders verlaufen wird als in den vergangenen Jahren – auf jeden Fall dazu gehören adventliche Leckereien auf der adventlichen Kaffeetafel.

Auch den „Baumukuhen“ (nein, dies ist kein Schreibfehler) zog es hinaus in die weite Welt, er gehört heute in Japan unter seinem deutschen Namen zu den beliebtesten Gebäcken. Wieder war ein Krieg im Spiel: Der Bäcker Karl Juchheim, nicht aus Salzwedel, sondern aus Kaub am Rhein, ausgewandert in die deutsche Kolonie Kiautschou (heute China) geriet 1916 in japanische Kriegsgefangenschaft. Noch im Lager stellte er Baumkuchen her und durfte ihn auf einer Ausstellung präsentieren. Nach dem Krieg gründete er eine Konditorei in Yokohama. Das Unternehmen besteht bis heute.