Literatur : 88 Plätze zum Entdecken zwischen Eifel und Ardennen

Die Buchreihe „Lieblingsplät­ze“ des Gmeiner-Verlags hat Zuwachs bekommen. Die Autoren Barbara Kemmer und Frank Schmitt aus Bollendorf haben ihre Favoriten zusam­mengetragen.

Gesucht haben sie die Ausflugsziele zwischen Eifel und Ardennen. Einer dieser sehenswerten Plätze ist zum Beispiel ein Buswartehäuschen mit Kunstgalerie in Welchenhausen. Das mag zunächst verwundern. Doch das „wahrscheinlich kleinste Museum der Welt“, wie seine Macher vermuten, ist ein besonderer Platz. In dem Ort nahe der belgischen Grenze leben heute weniger als 30 Einwohner, schreibt Kemmer. In Belgien fanden sie eine Privatbrauerei, die sie begeistert hat. Aber auch Klassiker, wie Schloss Weilerbach in Bollendorf oder das Haus Beda in Bitburg haben Einzug ins Buch erhalten. Mit der Autorin Barbara Kemmer sprachen wir über die Arbeit am Buch und welchen Platz sie persönlich am schönsten findet.