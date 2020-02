Eisenbahnen : Zwischen Nostalgie und Klimaschutz

Region Bund fördert Reaktivierung stillgelegter Bahnstrecken – Hoffnung für die Eifelquerbahn, kaum Chancen für andere Strecken.

Dass der Zugverkehr überhaupt so lange aufrecht erhalten werden konnte, liegt an den – noch so ein Wortungetüm – „Verbrennungsmotortriebwagen“ VT 95 und 98. Dahinter verbergen sich die bekannten Uerdinger Schienenbusse, die „roten Brummer“, die auch auf anderen Nebenbahnen der Region zum Einsatz kamen. Tipp für Nostalgiker: Wer das Fahrgefühl noch einmal live erleben möchte, hat am Samstag, 30. Mai, Gelegenheit dazu. Dann fährt der Schienenbus der AKE-Eisenbahntouristik noch einmal von Trier nach Gerolstein und zurück. Und als Buchtipp fürs heimische Sofa: der vor wenigen Tagen erschienene Bildband „Auf Regionalstrecken durch Rheinland-Pfalz“ von Christoph Riedel.