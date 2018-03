später lesen Hermeskeil/Abtei Diebe brechen in Wohnhaus ein Teilen

Twittern

Teilen



Bewohner eines Einfamilienhauses in der Marienstraße in Hermeskeil-Abtei haben bei der Rückkehr aus dem Silvesterurlaub festgestellt, dass Unbekannte in ihr Haus eingebrochen waren und alle Räume durchwühlt hatten. Laut Polizei gibt es Hinweise darauf, dass der Einbruch entweder in der Nacht zum oder am Vormittag des 3. Januars stattfand und fragt: Hat jemand verdächtige Personen im Bereich des Ortseinganges Abtei, aus Richtung Hermeskeil kommend gesehen?