später lesen Olympia in Pyeongchang Diese Wettbewerbe sollten Sie am Dienstag nicht verpassen Teilen

Twittern

Teilen



Der Montag war für Deutschland wieder sehr erfolgreich. Gold im Zweierbob und Silber beim Teamspringen. Am Dienstag kann es so weiter gehen. Im Biathlon steht die Mixed-Staffel an, die Bob-Damen starten und auch die Nordischen Kombinierer greifen wieder an.