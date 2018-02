später lesen Olympia 2018 Diese Wettbewerbe sollten Sie am Mittwoch nicht verpassen Teilen

Am 12. Wettkampftag hat das Team Deutschland wieder gute Chancen auf Edelmetall. Am wahrscheinlichsten sind Medaillen im Frauen-Bob. Viktoria Rebensburg und Kira Weidle haben in der Abfahrt nur Außenseiterchancen. Das DEB-Team kämpft um den Einzug ins Halbfinale.